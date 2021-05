Stragi 92, Manfredi Borsellino: c’è chi non ha onorato la divisa (Di domenica 23 maggio 2021) Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso in via D’Amelio, riapre nel giorno della memoria per la strage di Capaci la pagina oscura dei depistaggi. Lo fa a Uno mattina su Rai 1. Schivo e riservato, per la prima volta sceglie di parlare in diretta tv, indossando la divisa di vice questore, e dice: “Mi onoro il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 23 maggio 2021), figlio del giudice ucciso in via D’Amelio, riapre nel giorno della memoria per la strage di Capaci la pagina oscura dei depistaggi. Lo fa a Uno mattina su Rai 1. Schivo e riservato, per la prima volta sceglie di parlare in diretta tv, indossando ladi vice questore, e dice: “Mi onoro il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

