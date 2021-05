Sensi in campo per 40’, poi il cambio forzato: le sue condizioni (Di domenica 23 maggio 2021) Sfortunato il centrocampista dell’Inter, Stefano Sensi. Il giocatore, che era partito titolare contro l’Udinese, al 40’ del primo tempo è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Da capire l’entità dell’infortunio in vista anche della convocazione con la nazionale italiana. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Sfortunato il centrocampista dell’Inter, Stefano. Il giocatore, che era partito titolare contro l’Udinese, al 40’ del primo tempo è stato costretto ad uscire per un problema muscolare. Da capire l’entità dell’infortunio in vista anche della convocazione con la nazionale italiana. FOTO: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

