Roberto Carlos non ci sta: «Campionato condizionato dagli arbitri…» (Di domenica 23 maggio 2021) Roberto Carlos non ci sta dopo che il Real Madrid non è riuscito ad agguantare la vittoria della Liga Il Real Madrid non è riuscito nel sorpasso all’ultimo giornata sull’Atletico Madrid che ha vinto il titolo in Spagna. A fare un po’ di polemica ci ha pensato Roberto Carlos, responsabile delle relazioni del club, che in un intervista ai canali ufficiali dei Blancos ha puntato il dito contro gli arbitri. «Penso sia stata una stagione molto buona per la squadra, ma sicuramente condizionata. Vediamo se la prossima stagione cambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area… Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)non ci sta dopo che il Real Madrid non è riuscito ad agguantare la vittoria della Liga Il Real Madrid non è riuscito nel sorpasso all’ultimo giornata sull’Atletico Madrid che ha vinto il titolo in Spagna. A fare un po’ di polemica ci ha pensato, responsabile delle relazioni del club, che in un intervista ai canali ufficiali dei Blancos ha puntato il dito contro gli arbitri. «Penso sia stata una stagione molto buona per la squadra, ma sicuramente condizionata. Vediamo se la prossima stagione cambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area… Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie ...

