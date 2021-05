Quando riaprono palestre e piscine al chiuso? Novità a maggio e giugno sulle riaperture (Di domenica 23 maggio 2021) Quando riaprono le palestre e le piscine? La nuova data per le palestre fornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1 giugno per quelle al chiuso, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda le piscine all’aperto queste riapriranno il 15 maggio, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Le Novità saranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in qualsiasi momento stravolgere il piano delle riaperture. AGGIORNAMENTO 20 APRILE: “1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021)lee le? La nuova data per lefornita direttamente dalle fonti vicine al governo è quella dell’1per quelle al, mentre all’aperto è già possibile allenarsi in zona gialla e arancione. Per quanto riguarda leall’aperto queste riapriranno il 15, mentre già dal 26 aprile sono consentiti anche in zona rossa gli sport all’aperto, ma non quelli da contatto. Lesaranno però confermate nelle prossime ore, visto che il quadro epidemiologico può in qualsiasi momento stravolgere il piano delle. AGGIORNAMENTO 20 APRILE: “1. A decorrere dal 152021 in zona gialla sono consentite le attività di ...

Advertising

JuveSode : RT @NonCliente: Attenzione: I clienti preferiti della Juve, sono arrivati per caricare la squadra! La guerra del club contro la curva, ha a… - chefastidioo : RT @DottorStrowman2: @chefastidioo Come minimo quando riaprono gli stadi il settore della Nord crolla - DottorStrowman2 : @chefastidioo Come minimo quando riaprono gli stadi il settore della Nord crolla - martina_lo_re : #Quando riaprono le palestre e tutte le regole da rispettare - QuiFinanza - PartitoSciuridi : Mesi rinchiusi col pretesto di evitare i contagi. Riaprono le gabbie, i prigionieri si sentono liberi (sino a quand… -