Precipita la funivia Stresa - Mottarone | i morti salgono a 14

(Di domenica 23 maggio 2021), 23 maggio 2021 - Sono salite a 13 le vittime nel l'incidente alla cabina dellata oggi, in tarda mattinata. Lo confermano il Soccorso Alpino e il 118 ...

"La cabina dellaè caduta da un punto relativamente alto e si è adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco. Ora appare sostanzialmente distrutta a terra quasi completamente ...La cabina dellacaduta da un punto relativamente alto e si adagiata sul terreno ai piedi di un grande bosco . Ora appare sostanzialmente distrutta a terra - la cabina di colore bianco e rosso ...Salgono a 14 le vittime del grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso. E' morto anche il ...Verbania, precipita la funivia Stresa-Mottarone in Piemonte e sarebbero almeno 13 i morti e tre feriti. Si sarebbe staccato all'improvviso il cavo traente ...