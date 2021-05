Paolo Fresu entra in ‘contact’ con Alberto Pizzo e Robs Pugliese

(Di domenica 23 maggio 2021), una delle trombe più amate, celebri e riconoscibili del jazz internazionale, è l’ospite speciale di un’opera discografica visionaria e multisensoriale, firmata dai musicisti. Il trombettista, special guest del disco CONTACTmbi napoletani ma cittadini del mondo –vive a Tokyo, mentresi divide tra Napoli e differenti Paesi stranieri – i due hanno dato alle stampe il loro album d’esrdio, intitolato “Contact”: pianoforte ed elettronica, modern classical e sound art si incontrano per dare vita a un dialogo tra musiche e culture.è uno dei pianisti italiani di maggior notorietà ...

Advertising

burromusical : RT @burgherrin: Night In Tunisia Paolo Fresu & Uri Caine ?? - ArtsTecSas : #NowPlaying A Filetta - Paolo Fresu - Daniel di Bonnaventure - Quellu chiA Filetta - Paolo Fresu - Daniel di Bonnav… - burgherrin : Night In Tunisia Paolo Fresu & Uri Caine ?? - greatnanni : Paolo Fresu, Rita Marcotulli con Ornella Vanoni - Domani è un altro gior... - andreainfusino : Contact, il disco d’esordio del duo Pizzo | Pugliese con special guest Paolo Fresu -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Fresu

L'HuffPost

... per poi concludersi con il concerto "orizzontale" (ovvero eseguito senza barriere né palcoscenico) die Daniele di Bonaventura. Dal 15 giugno partirà, invece, il ciclo di incontri BAM ...... tra le sue collaborazioni più importanti: Enzo Randisi, Gianni Basso, Franco Cerri, Massimo Urbani, Enrico Rava,, Fabrizio Bosso, Marco Tamburini, Roberto Gatto, Tiziana Ghiglioni, ...Questa e tante altre le novità per il 2021 di uno dei parchi più suggestivi d’Italia. Senz’altro quello che ha il modello di gestione più avanzato ed efficiente ...Dopo essere stato ribattezzato “guitar man” da Bruce Springsteen, aver collaborato con grandi nomi della musica italiana come Paolo Fresu e Dodi Battaglia, Leo Meconi si presenta al pubblico con il su ...