Ordine d’arrivo F1 | GP Monaco 2021 | risultato e classifica Montecarlo

(Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen ha vinto il GP di, quinta tappa del Mondiale F1 che è andata in scena sul circuito cittadino di. Tra muretti e barriere del Principato, il pilota della Red Bull si è imposto in maniera perentoria ed è balzato in testa allagenerale del campionato. L’olandese ha beneficiato dell’assenza forzata di Charles Leclerc, il quale non si è presentato in pole-position a causa di alcuni problemi meccanici sulla Ferrari (si parla del semiasse destro dopo l’incidente di ieri in qualifica). Alle spalle del nuovo leader del Mondiale si è piazzato uno strepitoso Carlos Sainz, eccellente secondo con l’unica Ferrari che è riuscita a disputare questo appuntamento in Riviera. Lo spagnolo, scattato dalla terza piazzola dopo il forfait del compagno di squadra, ha tenuto un ottimo ritmo nelle ...