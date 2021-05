Moviola Inter Udinese: giusti i due rigori assegnati da Volpi (Di domenica 23 maggio 2021) L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Inter Udinese L’episodio chiave della Moviola del match tra Inter e Udinese, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Volpi. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH L’unico episodio dubbio della partita è il fallo di mano di Eriksen al 77? che è equivalso il calcio di rigore per l’Udinese. Dopo non aver assegnato il penalty Volpi viene richiamato dal VAR e decide di dare giustamente il rigore ai friulani. Giusto anche il rigore per l’Inter. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro. L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH L’unico episodio dubbio della partita è il fallo di mano di Eriksen al 77? che è equivalso il calcio di rigore per l’. Dopo non aver assegnato il penaltyviene richiamato dal VAR e decide di dare giustamente il rigore ai friulani. Giusto anche il rigore per l’. L'articolo proviene da Calcio News 24.

