morto l' editore astigiano Lorenzo Fornaca

Ansa_Piemonte : Morto ad Asti l'editore Lorenzo Fornaca. Sindaco Rasero: 'Fu insignito dell'Ordine di San Secondo' #ANSA - lavocediasti : Asti perde un altro figlio della sua terra. Morto nella notte l'editore Lorenzo Fornaca

Un infarto ha portato via ieri all'ospedale di Asti Cardinal Massaia, dove era ricoverato, Lorenzo Fornaca . L'astigiano, fondatore della Se. Di. Co, lascia la moglie e due figlie; aveva 79 anni, Nel 2018 Fornaca fu insignito dell'Ordine di San Secondo, l'onorificenza che il Comune di Asti riconosce a ...nella notte all'ospedale Cardinal Massaia di Asti, l'astigiano, Lorenzo Fornaca. Aveva 79 anni. "Un altro grande astigiano che ha avuto come ragione di vita l'amore per il suo territorio ...Un infarto ha portato via ieri all'ospedale di Asti Cardinal Massaia, dove era ricoverato, Lorenzo Fornaca . L'editore astigiano, fondatore della ...Un panettiere di 57 anni è morto in un drammatico incidente stradale mentre consegnava il pane tra Foligno e Bevagna, in provincia di Perugia.