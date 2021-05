Mara Venier interrompe Domenica In: programma sospeso! (Di domenica 23 maggio 2021) Nella puntata odierna di Domenica In drammatica interruzione per la conduttrice Mara Venier: scopriamo di che si tratta. Mara Venier (screenshot instagram)C’era Pierfrancesco Favino, Mara Venier lo stava intervistando e parlavano di teatro e di come il settore dello spettacolo avesse tenuto un comportamento esemplare durante l’emergenza. Pierfrancesco Favino stava raccontando del film Il Traditore, che sarà trasmesso domani sera in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. A un tratto, però, dalla regia le hanno comunicato di dover sospendere il programma e cedere la linea al Tg1. Mara non ha capito bene cosa stesse succedendo ma si è limitata a dire Dobbiamo dare la linea al Tg1 perché ci sono aggiornamenti, ci sono ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Nella puntata odierna diIn drammatica interruzione per la conduttrice: scopriamo di che si tratta.(screenshot instagram)C’era Pierfrancesco Favino,lo stava intervistando e parlavano di teatro e di come il settore dello spettacolo avesse tenuto un comportamento esemplare durante l’emergenza. Pierfrancesco Favino stava raccontando del film Il Traditore, che sarà trasmesso domani sera in occasione dell’anniversario della strage di Capaci. A un tratto, però, dalla regia le hanno comunicato di dover sospendere ile cedere la linea al Tg1.non ha capito bene cosa stesse succedendo ma si è limitata a dire Dobbiamo dare la linea al Tg1 perché ci sono aggiornamenti, ci sono ...

