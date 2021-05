L' eterno dilemma tra velocità e deregulation

(Di domenica 23 maggio 2021) Anche al Governo Draghi tocca cimentarsi con l’di ogni esecutivo che si propone di velocizzare opere e cantieri, tagliare i tempi autorizzativi, snellire i passaggi burocratici senza incappare però nella deregolamentazione selvaggia con cui vanno a nozze criminalità organizzata e lavoro nero o insicuro. A far discutere è la bozza del nuovo decreto Semplificazioni, una delle riforme “orizzontali” del Recovery Plan (che interessa cioè tutte le sei missioni del piano italiano) e quindi complementare a provvedimenti e progetti da finanziare sotto il monitoraggio costante di Bruxelles che può aprire e chiudere i rubinetti in ogni fase dell’attuazione del Next Generation Eu. L’obiettivo è correre, ma le norme contenute nel testo provvisorio fatto circolare già hanno acceso un duro scontro tra le forze di maggioranza che rischia di prolungarsi ...

Advertising

le_baseggio : RT @EmileeLy: L' eterno dilemma:testa o cuore? - goffredov : @polverebionda L'eterno dilemma tra l'immagine e l'immaginazione, i fumetti hanno catturato la voglia di sognare a… - LorianoPancani2 : RT @EmileeLy: L' eterno dilemma:testa o cuore? - 1981raffaele191 : RT @EmileeLy: L' eterno dilemma:testa o cuore? - rita1989_rita : RT @EmileeLy: L' eterno dilemma:testa o cuore? -

Ultime Notizie dalla rete : eterno dilemma

Elle

... alle 16, la proiezione del film "La Febbre" di Alessandro D'Alatri, commedia del 2005 con Fabio Volo, Valeria Solarino, Cochi Ponzoni e Arnoldo Foà incentrata sull'se inseguire i ...È l'dei diritti umani, il cui rispetto dovrebbe imporsi a nome dell'intera società internazionale, ma che di fatto non viene fatto valere se non quando siano in gioco specifici ...Nelle bozze del dl Semplificazioni si riparla di massimo ribasso per gli appalti e scompare la soglia per i subappalti. Ma le norme attuali, in ogni caso, vanno corrette. Ecco perché ..."La colazione si colloca in un momento specifico della giornata, dal punto di vista metabolico è importante perché interrompe il digiuno notturno e, di conseguenza, regola il ritmo fame/sazietà nell’a ...