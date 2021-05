Inter-Udinese, Eriksen in gol su punizione: 2-0 (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Primo pallone toccato e subito gol per Christian Eriksen, autore del 2-0 dell’Inter contro l’Udinese nell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Poco dopo essere entrato in campo al posto di Sensi, il centrocampista danese si è incaricato di un calcio di punizione e dal limite dell’area ha trovato la via del gol con una traiettoria sporcata da Okaka. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Primo pallone toccato e subito gol per Christian, autore del 2-0 dell’contro l’nell’ultima giornata di Serie A 2020/2021. Poco dopo essere entrato in campo al posto di Sensi, il centrocampista danese si è incaricato di un calcio die dal limite dell’area ha trovato la via del gol con una traiettoria sporcata da Okaka. SportFace.

