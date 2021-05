Inter, il giorno del giudizio: domani l’incontro tra Conte e Zhang (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la gara di oggi con l’Udinese e la conseguente festa scudetto domani i vertici dell’Inter si riuniranno per parlare del futuro domani sarà il giorno decisivo per parlare, decidere e pianificare quale sarà il futuro dell’Inter. Il vertice tanto atteso tra il presidente Zhang, la dirigenza nerazzurra e il tecnico Antonio Conte si svolgerà all’indomani della chiusura del campionato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’Inter SU Inter NEWS 24 Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha bisogno di capire prima di sposare l’Inter 2021- 2022. La voglia di inseguire la seconda stella non e? inferiore all’ambizione, dunque alla richiesta di una squadra ancora in grado di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo la gara di oggi con l’Udinese e la conseguente festa scudettoi vertici dell’si riuniranno per parlare del futurosarà ildecisivo per parlare, decidere e pianificare quale sarà il futuro dell’. Il vertice tanto atteso tra il presidente, la dirigenza nerazzurra e il tecnico Antoniosi svolgerà all’indella chiusura del campionato. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico ha bisogno di capire prima di sposare l’2021- 2022. La voglia di inseguire la seconda stella non e? inferiore all’ambizione, dunque alla richiesta di una squadra ancora in grado di ...

