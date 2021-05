IL DIRETTORE DI RAI1: “QUANDO SI È ALLA DIREZIONE DEL CANALE PIÙ VISTO SI LEGGONO COSE…” (Di domenica 23 maggio 2021) C’è una realtà oggettiva fatti di numeri che certifica un fatto: RAI1 è il CANALE più VISTO in Italia. Poi c’è una realtà di fantasia che descrive situazioni… di fantasia. L’occasione è data dALLA vittoria dell’Italia all’Eurovision Song Festival con l’edizione 2022 ospitata nel nostro Paese – si parla di Milano, Roma o Torino – e organizzata dALLA Tv di Stato, non nuova ai grandi eventi come il Festival di Sanremo. ”Una grandissima soddisfazione”, e non la nasconde all’Ansa Stefano Coletta, DIRETTORE di RAI1 che ha preso in mano la rete nel gennaio del 2020 ed ha traghettato il Festival di Sanremo più difficile della storia vinto a sorpresa dai Maneskin che ora fanno il bis all’Eurovision, incassano il successo degli ascolti e portano il Festival Europeo in Italia ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 23 maggio 2021) C’è una realtà oggettiva fatti di numeri che certifica un fatto:è ilpiùin Italia. Poi c’è una realtà di fantasia che descrive situazioni… di fantasia. L’occasione è data dvittoria dell’Italia all’Eurovision Song Festival con l’edizione 2022 ospitata nel nostro Paese – si parla di Milano, Roma o Torino – e organizzata dTv di Stato, non nuova ai grandi eventi come il Festival di Sanremo. ”Una grandissima soddisfazione”, e non la nasconde all’Ansa Stefano Coletta,diche ha preso in mano la rete nel gennaio del 2020 ed ha traghettato il Festival di Sanremo più difficile della storia vinto a sorpresa dai Maneskin che ora fanno il bis all’Eurovision, incassano il successo degli ascolti e portano il Festival Europeo in Italia ...

Advertising

bubinoblog : IL DIRETTORE DI RAI1: 'QUANDO SI È ALLA DIREZIONE DEL CANALE PIÙ VISTO SI LEGGONO COSE...' - FanFerrante : @carotelevip Azzardo: ultimo grande direttore di Rai1 nonostante giovane età? - Vigilan54364787 : Su rai1 zero festeggiamenti per la vittoria dell italia all’#eurovision.... dobbiamo aspettare stasera #ctcf. Solo… - playblogtv : #Eurovision #Escitalia Il direttore di Rai1 , Stefano Coletta gongola per gli Ascolti e ringrazia Amadeus - gianlu_79 : RT @bubinoblog: EUROVISION, IL DIRETTORE DI RAI1: 'LA VITTORIA DEI MANESKIN CONFERMA L'INTUIZIONE DI AMADEUS' -