È arrivato il momento dopo 20 anni di riflettere sull’organizzazione del profilo OSS. (Di domenica 23 maggio 2021) “L’alberghiero appartiene a questa figura? Oppure facciamo un ragionamento che si chiama diploma di qualifica?” Il confronto che la federazione MIGEP e il sindacato SHC OSS hanno avuto con il Sottosegretario Costa, è stato molto costruttivo; insieme alla Senatrice Boldrini, Dott. Proia, Dott. Massai abbiamo toccato temi forti, molto centrati sulla formazione, sullo scorrimento delle Graduatorie, precariato, rimarcando il business sulla formazione, evidenziando l’importanza di equilibrare il riconoscimento del lavoro usurante, la criticità tra elenco regionale e registro nazionale, entrando anche nel merito delle telecamere nelle strutture in tutela dei cittadini fragili, dove necessita monitorare le assunzioni, e sostenere i lavoratori non solo per la parte formativa ma anche a livello di salute sotto forma di stress psicologico, rivedendo le leggi regionali che bloccano queste ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) “L’alberghiero appartiene a questa figura? Oppure facciamo un ragionamento che si chiama diploma di qualifica?” Il confronto che la federazione MIGEP e il sindacato SHC OSS hanno avuto con il Sottosegretario Costa, è stato molto costruttivo; insieme alla Senatrice Boldrini, Dott. Proia, Dott. Massai abbiamo toccato temi forti, molto centrati sulla formazione, sullo scorrimento delle Graduatorie, precariato, rimarcando il business sulla formazione, evidenziando l’importanza di equilibrare il riconoscimento del lavoro usurante, la criticità tra elenco regionale e registro nazionale, entrando anche nel merito delle telecamere nelle strutture in tutela dei cittadini fragili, dove necessita monitorare le assunzioni, e sostenere i lavoratori non solo per la parte formativa ma anche a livello di salute sotto forma di stress psicologico, rivedendo le leggi regionali che bloccano queste ...

Advertising

AmiciUfficiale : È arrivato il momento per Aka7Even di cantare la sua 'Yellow'! Per votare per lui mandate un sms al 477.000.1 indic… - CdGherardesca : Questo avvenente e giovane Ludovico Tersigni che dicono su Dagospia essere il nuovo conduttore di X-Factor è la goc… - AmiciUfficiale : Per Sangiovanni è arrivato il momento di far sentire la sua 'Hype'! Per votare per lui mandate un sms al 477.000.1… - Roberto08021321 : RT @luciodigaetano: che è incapace di dare prodotti e servizi di qualità accettabile, si presentasse da voi azionisti/fornitori/creditori e… - CarloRubio7 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Suor Letta vuole le donne prete Non pago dell’uscita surreale sul fisco, il segretario… -