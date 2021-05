Doppietta Kessie | Milan in Champions | 2 - 0 contro l' Atalanta

(Di domenica 23 maggio 2021) Bergamo, 23 maggio 2021 - Non poteva chiedere di meglio ildall'ultima giornata di campionato: i rossoneri vincono per 2 - 0 lo sdirettol'e si qualificano alla prossima ...

Advertising

Calciomerc : #AtalantaMilan 0-2 Il #Milan fa il #Milan e chiude il cerchio proprio a Bergamo dove lo scorso anno era stato umil… - RezaMubarok_ : RT @Info4_Milanisti: KESSIE GOOOLLL! DOPPIETTA - GTorrigiani : RT @vanandrix79: Doppietta di Kessie. E chi ci ha portato in cl? @frin86 - djajirnf : RT @Info4_Milanisti: KESSIE GOOOLLL! DOPPIETTA - Gulli_Vignati : CHAMPIONS LEAGUE, DOPPIETTA DI KESSIÈ E SECONDO POSTO AL FANTACALCIO PERCIÓ ORA: -

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta Kessie

...di recupero con un'espulsione di de Roon e un altro rigore concesso alla squadra di Pioli per un tocco di mano in area di Gosens che regala aun nuovo tiro dal dischetto per la...(dal 16' st Meite 6,5 : disegna una verticalizzazione perfetta che manda in porta Leao)8 : l'uomo copertina di una stagione fantastica per il Milan. Tredici gol in campionato, una...Il Milan ha vinto 2-0 a Bergamo e ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League. Le pagelle dei rossoneri.I rossoneri si qualificano alla competizione europea soffiando il secondo posto alla squadra di Gasperini. Decisivi i due rigori trasformati da Kessie ...