Denise Pipitone | parla l’ex di Jessica Pulizzi | “Ho intuito che aveva commesso qualcosa di grave”

Advertising

QuartoGrado : +++ Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati +++ A #Quartogrado novità clamorose sulla scomparsa di Denis… - Pantocrax : RT @tempoweb: Caso Denise Pipitone, cosa c'è dietro i depistaggi? Il nuovo sospetto, 'quella relazione col funzionario di polizia' #denisep… - mattinodinapoli : Denise Pipitone, l'ex fidanzato di Jessica a Domenica Live rivela: «Penso sia coinvolta nel rapimento» - Luca190499 : RT @chrisvisione_tv: #domenicalive Verità per Denise Pipitone! Fate in modo che Piera Maggio la possa riabbracciare dopo tutti questi anni!… - FlorianaCastel1 : RT @tempoweb: Caso Denise Pipitone, cosa c'è dietro i depistaggi? Il nuovo sospetto, 'quella relazione col funzionario di polizia' #denisep… -

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nel corso della trasmissione si torna a parlare anche sull'intercettazione tra Jessica Pulizzi e l'allora fidanzato Gaspare sempre relativo a. L'intercettazione è stata fatta analizzare da sette periti della trasmissione di Canale 5 che hanno confermati alcuni aspetti ma smentito altri come la frase "l'ho messa dentro", ...Svolta nel caso, indagati Anna Corona e Giuseppa Della Chiave. La ricostruzione e il legame con la scomparsa avvenuta quasi 17 anni fa: i dettagli Nella puntata di venerdì 12 maggio, il programma di ...Intercettazione choc: "Ce l'ammazzasti chidda" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Denise Pipitone continua a infervorare il salotto domenicale di Barbara D'Urso. A Domenica Live in collegamento anche l'ex PM, Maria Angioni: «Denise fu ...