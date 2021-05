Coronavirus nel Lazio, diminuiscono i casi e le terapie intensive: i dati di oggi 23 maggio (Di domenica 23 maggio 2021) ‘oggi su 10.519 tamponi nel Lazio e oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 413 nuovi casi positivi, i decessi sono 8, i ricoverati sono 1255. I guariti 1109, le terapie intensive sono 194. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9% i casi a Roma citta’ sono a quota 217. diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Grande successo per secondo open day Astrazeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del Lazio.Da domani lunedi’ 24 maggio inizio prenotazioni sul portale regionale saluteLazio del vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 23 maggio 2021) ‘su 10.519 tamponi nele oltre 10mila antigenici per un totale di oltre 21mila test, si registrano 413 nuovipositivi, i decessi sono 8, i ricoverati sono 1255. I guariti 1109, lesono 194. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9% ia Roma citta’ sono a quota 217., ricoveri e. Grande successo per secondo open day Astrazeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del.Da domani lunedi’ 24inizio prenotazioni sul portale regionale salutedel vaccino J&J nelle farmacie, si accede alla farmacia ...

