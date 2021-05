Conte: “Non era semplice vincere lo Scudetto. Dedico questo successo a me stesso” (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, l’allenatore dei neroazzurri Antonio Conte ha parlato a Inter TV: “La partita di oggi è il giusto finale di una stagione straordinaria. Abbiamo dimostrato che questi ragazzi hanno la giusta mentalità, vogliono vincere ogni partita. Abbiamo fatto 91 punti, fatto qualcosa di bello e importante. C’è poco da dire, vedere tutta questa gente fuori dallo stadio ci deve solo rendere felici. Abbiamo regalato qualcosa di bello ai tifosi, che sono sempre schierati al fianco di questa squadra. I giocatori sanno che con me sul campo non si scherza. In campo bisogna lavorare, essere seri e dare tutto. Ma fuori dal campo sono un’altra persona, ognuno di noi ha lati più simpatici fuori dal campo. E’ veramente bello lavorare con questi ragazzi, si è creata alchimia”. Poi aggiunge. “questo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo i festeggiamenti per lo, l’allenatore dei neroazzurri Antonioha parlato a Inter TV: “La partita di oggi è il giusto finale di una stagione straordinaria. Abbiamo dimostrato che questi ragazzi hanno la giusta mentalità, voglionoogni partita. Abbiamo fatto 91 punti, fatto qualcosa di bello e importante. C’è poco da dire, vedere tutta questa gente fuori dallo stadio ci deve solo rendere felici. Abbiamo regalato qualcosa di bello ai tifosi, che sono sempre schierati al fianco di questa squadra. I giocatori sanno che con me sul campo non si scherza. In campo bisogna lavorare, essere seri e dare tutto. Ma fuori dal campo sono un’altra persona, ognuno di noi ha lati più simpatici fuori dal campo. E’ veramente bello lavorare con questi ragazzi, si è creata alchimia”. Poi aggiunge. “...

