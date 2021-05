Banca Ifis interviene per garantire i depositanti di Aigis Banca (Di domenica 23 maggio 2021) (Teleborsa) – Banca Ifis comunica che sono stati condivisi con il Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi i termini e le condizioni dell’intervento volto a garantire i depositanti di Aigis Banca, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Banca d’Italia, che ha nominato il Commissario Liquidatore di Aigis Banca, ha approvato la cessione di attività, passività e rapporti giuridici della stessa in favore di Banca Ifis. Il Commissario di Aigis Banca, in data odierna, ha stipulato con ... Leggi su quifinanza (Di domenica 23 maggio 2021) (Teleborsa) –comunica che sono stati condivisi con il Fondo Interrio di Tutela dei Depositi i termini e le condizioni dell’intervento volto adi, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lad’Italia, che ha nominato il Commissario Liquidatore di, ha approvato la cessione di attività, passività e rapporti giuridici della stessa in favore di. Il Commissario di, in data odierna, ha stipulato con ...

Ultime Notizie dalla rete : Banca Ifis Banca Ifis interviene per garantire i depositanti di Aigis Banca Banca Ifis comunica che sono stati condivisi con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi i termini e le condizioni dell'intervento volto a garantire i depositanti di Aigis Banca, posta in ...

Biennale di Venezia: l'Economia della Bellezza secondo Banca Ifis La 17° Mostra Internazionale di Architettura si svolgerà a Venezia dal 22 maggio al 21 novembre 2021. Banca Ifis è Gold Partner del Padiglione Venezia il cui titolo quest'anno è "Sapere come usare il sapere" . In tale contesto viene valorizzato il progetto "Economia della Bellezza" per la costruzione ...

Aigis Banca, interviene Banca Ifis per garantire i depositanti Wall Street Italia Aigis Banca, interviene Banca Ifis per garantire i depositanti Banca Ifis è intervenuta nel salvataggio della milanese Aigis Banca, posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell’Economia ...

Bancs Ifis acquisisce Aigis Banca messa in liquidazione MILANO - Aigis Banca è stata posta in liquidazione coatta amministrativa dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia, che ha nominato il Commissario liquidatore, ...

