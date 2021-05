Ausilio: «Non è stata una vittoria da Pazza Inter. Goduto dei sacrifici» (Di domenica 23 maggio 2021) Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la premiazione Scudetto: le sue dichiarazioni Piero Ausilio ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la premiazione Scudetto. Le sue parole. MORATTI – «Ho fatto parte della famiglia Moratti, ho avuto la fortuna di vincere tanto ma ho vissuto anche tanti anni difficili ma anche di costruzione. E’ stato un lungo progetto e abbiamo Goduto quest’anno anche degli anni di sacrificio». SQUADRA – «Non dimentichiamo che questi ragazzi stanno giocando inInterrottamente dal post lockdown. Hanno giocato in Nazionale dopo l’Europa League, alcuni non si sono mai riposati. All’inizio c’era stanchezza, ci siamo attardati ma poi è stata una cavalcata pazzesca». vittoria DA Inter ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Pieroha parlato ai microfoni diTv dopo la premiazione Scudetto: le sue dichiarazioni Pieroha parlato ai microfoni diTv dopo la premiazione Scudetto. Le sue parole. MORATTI – «Ho fatto parte della famiglia Moratti, ho avuto la fortuna di vincere tanto ma ho vissuto anche tanti anni difficili ma anche di costruzione. E’ stato un lungo progetto e abbiamoquest’anno anche degli anni dio». SQUADRA – «Non dimentichiamo che questi ragazzi stanno giocando inrottamente dal post lockdown. Hanno giocato in Nazionale dopo l’Europa League, alcuni non si sono mai riposati. All’inizio c’era stanchezza, ci siamo attardati ma poi èuna cavalcata pazzesca».DA...

