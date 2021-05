Atalanta-Milan 0-1: Kessié glaciale dal dischetto, rossoneri in vantaggio (Di domenica 23 maggio 2021) Milan in vantaggio al 42esimo minuto di gioco al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’Atalanta. Rete di Franck Kessié su calcio di rigore. glaciale l’ivoriano dal dischetto che angola il pallone alla destra di Gollini.... Leggi su pianetamilan (Di domenica 23 maggio 2021)inal 42esimo minuto di gioco al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo contro l’. Rete di Francksu calcio di rigore.l’ivoriano dalche angola il pallone alla destra di Gollini....

