VIDEO Charles Leclerc si schianta contro le barriere a Montecarlo, ma è in pole position. L’incidente con la Ferrari (Di sabato 22 maggio 2021) Charles Leclerc si è andato a schiantare contro le barriere alle Piscine durante le qualifiche del GP di Monaco 2021, ma il pilota della Ferrari ha conquistato la pole position in quello che è il suo appuntamento di casa. L’alfiere della Rossa si è inventato una magia durante il giro buono lungo il tracciato cittadino di Montecarlo, ha pennellato ogni singolo metro di asfalto ed è riuscito a timbrare il miglior tempo, riportando la Scuderia di Maranello davanti a tutti dopo oltre un anno e mezzo. Magia antologica del monegasco, che però nella seconda uscita dai box ha parzialmente rovinato la giornata andando a schiantarsi con uno dei tanti muretti presenti nel Principato. Charles ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)si è andato arelealle Piscine durante le qualifiche del GP di Monaco 2021, ma il pilota dellaha conquistato lain quello che è il suo appuntamento di casa. L’alfiere della Rossa si è inventato una magia durante il giro buono lungo il tracciato cittadino di, ha pennellato ogni singolo metro di asfalto ed è riuscito a timbrare il miglior tempo, riportando la Scuderia di Maranello davanti a tutti dopo oltre un anno e mezzo. Magia antologica del monegasco, che però nella seconda uscita dai box ha parzialmente rovinato la giornata andando arsi con uno dei tanti muretti presenti nel Principato....

