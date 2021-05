Vaccini dal Nord al Sud dell’Italia: tutte le iniziative del weekend tra Rave e file (Di sabato 22 maggio 2021) Si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per vaccinare più persone possibili in tutte le fasce di età, venendo incontro ad ogni possibile esigenza. E così a Palermo 600 persone si sono prenotate per la notte dei Vaccini, da mezzanotte alle 8 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo nel primo turno che ha portato l’hub provinciale a funzionare no stop per 24 ore al giorno. Una fila ordinata di persone ha iniziato a varcare i cancelli poco dopo la mezzanotte per vaccinarsi al nuovo padiglione 20A. Alla stessa ora passaggio di consegne senza strappi tra il padiglione 20 che chiudeva, per poi riaprire alle 8, e il 20A che iniziava ad accogliere i primi utenti. Code contenute, zero assembramenti. Una settantina di persone al lavoro tra medici, infermieri, personale amministrativo, volontari e sicurezza. Il nuovo spazio ha risposto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Si moltiplicano in tutta Italia leper vaccinare più persone possibili inle fasce di età, venendo incontro ad ogni possibile esigenza. E così a Palermo 600 persone si sono prenotate per la notte dei, da mezzanotte alle 8 alla Fiera del Mediterraneo di Palermo nel primo turno che ha portato l’hub provinciale a funzionare no stop per 24 ore al giorno. Una fila ordinata di persone ha iniziato a varcare i cancelli poco dopo la mezzanotte per vaccinarsi al nuovo padiglione 20A. Alla stessa ora passaggio di consegne senza strappi tra il padiglione 20 che chiudeva, per poi riaprire alle 8, e il 20A che iniziava ad accogliere i primi utenti. Code contenute, zero assembramenti. Una settantina di persone al lavoro tra medici, infermieri, personale amministrativo, volontari e sicurezza. Il nuovo spazio ha risposto ...

Advertising

Mov5Stelle : Durante il Global Health Summit di Roma, il premier Mario Draghi apre alla liberalizzazione dei brevetti dei vaccin… - Agenzia_Ansa : Dal 'vax rave' in Alto Adige alla notte dei vaccini a Palermo, si moltiplicano in tutta Italia le iniziative per va… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #22maggio: l'Europa dice sì alla global tax #Usa. Dal #G20 sul… - giovannitrivel3 : RT @ArmoniosiAccent: Non si muore di polmonite ma di trombosi. La trombosi non è causata dal virus, ma dalla proteina spike. I 'vaccini' cr… - Giusepp66890796 : RT @BaldinoVittoria: Soddisfazione per la posizione espressa da #Draghi di sospendere temporaneamente il brevetto dei #vaccini accogliendo… -