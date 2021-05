Una rissa tra motociclisti è avvenuta a Messina

(Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Dieci persone sono state arrestate dalla polizia per una violentatra bikers che si è verificata venerdiì sera in pieno centro a. Il bilancio è di tre feriti: un uomo ed una donna, soccorsi dai poliziotti, hanno riportato trauma cranico e ecchimosi giudicati guaribili in 10 giorni; un motociclista che ha riportato un taglio alla mano giudicato guaribile in 25 giorni. Lasi è verificata nei pressi sul viale San Martino. All'arrivo delle pattuglie delle volanti alcuni erano già fuggiti, ma sul posto sono stati ritrovati i segni di una violenta colluttazione oltre a tracce di sangue anche una mazza di legno, un coltello e un manganello. Dai primi riscontri e dall'ispezione su una Harley Davidson abbandonata daifuggiti, i poliziotti hanno ricostruito che il gruppo era formato da ...

Sono dieci, sia messinesi che di altre province, le persone arrestate la notte scorsa dalla polizia per avere partecipato a una rissa tra motociclisti verificatasi sul viale San Martino a Messina.