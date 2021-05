Termometro politico | i sondaggi della settimana

(Di sabato 22 maggio 2021) Secondo i dati registrati datra il 18 e il 20 maggio emerge una continua crescita per la fiducia nel premier Draghi. Sul conflitto israelo- palestinese, al centro delo, si registrano opinioni divergenti per gli italiani. Per quanto riguarda la situazione Covid sotto controllo dopo le riaperture, la maggioranza degli intervistati riconosce l’errore

Affaritaliani.it

In netto rialzo il gradimento di Mario Draghi secondo i sondaggi politici di. Le riaperture e lo slittamento del coprifuoco hanno inciso sul giudizio degli italiani: la fiducia nei confronti del primo ministro è salita al 54,8%. Entrando nel dettaglio, il ...leggi anche l'articolo > Sondaggio: effetto riaperture sul consenso di Draghi G20, il premier Draghi: "Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente" "Questo pre - vertice ...Una quinta giornata questa degli Europei di nuoto 2021, importante per gli azzurri. Grandi risultati per Quadarella, Pellegrini e Caramignoli ...Sondaggi politici EMG, per il 36% Draghi potrebbe rimanere premier tra un anno. il 31% invece lo vede al Quirinale ...