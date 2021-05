Superbike | Gara-1 di Aragon a Rea Sul podio Lowes e Razgatlioglu

(Di sabato 22 maggio 2021), Jonathan Rea ha vinto la-1 del GP di. Suldi questaSam(SPAGNA) – Jonathan Rea ha vinto-1 del GP di, primo appuntamento con il Mondiale di. Un successo fondamentale per il britannico, alla sua centesima vittoria in questa manifestazione. Sicuramente un grande inizio per l’inglese che ha concluso davanti al compagno di squadra Alexe un buon. Una prova che non è riuscita a vedere gli italiani tra i protagonisti. Michael Rinaldi ha terminato in decima posizione, mentre Andrea Locatelli ha terminato la sua prova in nona posizione. #WorldSBK Race 1 results: ...

Lo terremo presente quando dovremo scegliere le mescole per2 '. SBK Aragon, Rea: 'Record pazzesco, ma penso già al prossimo' 'Abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo sulla moto' ' Non penso però ...... ma poi ho ritrovato un buon ritmo e sono riuscito a lottare, anche se non ho più avuto il feeling iniziale ', spiega l'inglese nel post. ' Non è stato facile lottare con Toprak Razgatlioglu , ...Rea domina in Superpole e in gara. Bene Lowes e Razgatlioglu. Partono bene la nuova BMW ed i debuttanti Bassani e Locatelli. Deludono le Ducati e Van der Mark. Cade Bautista ...Steven Odendaal conquista la vittoria al debutto in Supersport e beffa per 99 millesimi Dominque Aegerter, secondo. Chiude il podio Philipp Oettl, terzo. Gara sfortunata per Niki Tuuli e Jules Cluzel, ...