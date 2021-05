Scuola: i genitori di ‘Non si tocca la famiglia’ a Bianchi, ‘si informino ragazze su rischi aborto’ (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L’Associazione ‘Non si tocca la famiglia’, in occasione della Marcia per la Vita, svoltasi a Roma ai Fori Imperiali, chiede in una lunga lettera al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di informare le ragazze sin dai banchi di Scuola sui rischi psicofisici derivanti dall’aborto e dall’uso della Ru486 sin dalla giovanizzima età.“Ciò che bisognerebbe fornire ai giovani – si legge – non riguarda solo evitare una gravidanza in un momento della vita che non si ritiene consono, ma è tutta una serie d’informazioni che ottempererebbero all’art.1 della L. 194/78: conoscere lo sviluppo dell’embrione sino alla maturazione a lattante, renderebbe più consapevoli i giovani del fatto che lo Stato Italiano «tutela la vita umana dal suo inizio» e che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) – L’Associazionesila, in occasione della Marcia per la Vita, svoltasi a Roma ai Fori Imperiali, chiede in una lunga lettera al ministro dell’Istruzione Patriziodi informare lesin dai banchi disuipsicofisici derivanti dall’aborto e dall’uso della Ru486 sin dalla giovanizzima età.“Ciò che bisognerebbe fornire ai giovani – si legge – non riguarda solo evitare una gravidanza in un momento della vita che non si ritiene consono, ma è tutta una serie d’informazioni che ottempererebbero all’art.1 della L. 194/78: conoscere lo sviluppo dell’embrione sino alla maturazione a lattante, renderebbe più consapevoli i giovani del fatto che lo Stato Italiano «tutela la vita umana dal suo inizio» e che ...

