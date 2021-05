SBK 2021 | Aragon | Rea Superpole all’ultimo

(Di sabato 22 maggio 2021) Unatanto breve quanto intensa, quella che inaugura ildella SBK qui adgiro utile, Jonathan Rea strappa la pole a Scott Redding e segna il nuovo record (ufficioso) della pista: 1’48?458. L’alfiere Ducati si deve accontentare della seconda piazza, ma dal “Cannibale” arrivano segnali preoccupanti (per gli altri, naturalmente). Chiude la prima fila Tom Sykes, abilissimo sul giro secco con la BMW. Alex Lowes apre la seconda fila davanti al “padrone di casa” Chaz Davies, che qui ha vinto ben sette volte. Sesto il primo degli alfieri Yamaha, Garrett Gerloff, davanti alle due Honda di Leon Haslam e Alvaro Bautista. Soltanto nono Michael Ruben Rinaldi, primo dei piloti italiani, davanti a Toprak Razgatlioglu. SBK: la cronaca delle prove ...

... nel frattempo godiamoci le mosse dell'alfiere della Kawasaki, gioiella Fp3, in diretta per lada Aragon! (agg Michela Colombo) DIRETTA, GRAN PREMIO ARAGONSiamo in diretta con la...Aragon: Davies chiude al comando le FP2, secondo Rea La classificaJonathan Rea tira fuori gli artigli e conquista una stratosferica Superpole battendo il record della pista. Precede di pochi decimi un ottimo Scott Redding, secondo. Chiude la prima fila Tom Sykes, te ...Il sei volte campione del mondo inizia al meglio la stagione firmando la prima pole stagionale davanti al pilota ufficiale Ducati e a Tom Sykes. Rinaldi il migliore degli italiani, decimo ...