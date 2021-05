Primavera 3, tutto pronto per Catania-Palermo: ecco dove vedere il match in diretta (Di sabato 22 maggio 2021) La sfida tra Catania e Palermo sarà visibile sul canale ufficiale del club rossoazzurro.Un crocevia affascinante, storico e da sempre decisivo per l'equilibrio calcistico all'interno dell'isola. Anche in Primavera 3, non dovrebbero mancare le emozioni sul campo, per un incontro sentito dai cuori e dalle menti delle due tifoserie. Il Palermo guidato dal tecnico Antonello Capodicasa, dovrà difendere con le unghie e con i denti il primato che vede i rosanero in testa al raggruppamento con 25 punti. I rossoazzurri sono a cinque lunghezze di distanza e vogliono ridurre la forbice cercando di sfruttare al meglio i punti in palio in tale scontro diretto.La gara, valida per la dodicesima giornata del Girone G, sarà visibile direttamente sulla pagina Facebook del club etneo, a confermare il sempre più ampio ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) La sfida trasarà visibile sul canale ufficiale del club rossoazzurro.Un crocevia affascinante, storico e da sempre decisivo per l'equilibrio calcistico all'interno dell'isola. Anche in3, non dovrebbero mancare le emozioni sul campo, per un incontro sentito dai cuori e dalle menti delle due tifoserie. Ilguidato dal tecnico Antonello Capodicasa, dovrà difendere con le unghie e con i denti il primato che vede i rosanero in testa al raggruppamento con 25 punti. I rossoazzurri sono a cinque lunghezze di distanza e vogliono ridurre la forbice cercando di sfruttare al meglio i punti in palio in tale scontro diretto.La gara, valida per la dodicesima giornata del Girone G, sarà visibilemente sulla pagina Facebook del club etneo, a confermare il sempre più ampio ...

