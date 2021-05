Pre Bologna-Juventus: le voci degli allenatori (Di sabato 22 maggio 2021) Pre il pre Bologna-Juventus, match valido per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domenica 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andrea Pirlo e Sinisa Mihajilovic. Pre Bologna-Juventus: cosa ha detto Pirlo? Dopo la conquista della Coppa Italia la Juventus vuole centrare anche la qualificazione in Champions League, il che potrebbe non bastare nemmeno con una vittoria a Bologna. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha parlato cosi: “La squadra ha recuperato bene, c’è ancora adrenalina dopo la vittoria e questo aiuta. Bologna buina squadra, crea tanto. Partita difficile come all’andata, squadra che gioca per far gol e attaccare”. Sulle possibilità ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) Pre il pre, match valido per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie A, in programma domenica 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Dall’Ara, hanno parlato in conferenza stampa i tecnici delle due squadre, Andrea Pirlo e Sinisa Mihajilovic. Pre: cosa ha detto Pirlo? Dopo la conquista della Coppa Italia lavuole centrare anche la qualificazione in Champions League, il che potrebbe non bastare nemmeno con una vittoria a. Il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo, ha parlato cosi: “La squadra ha recuperato bene, c’è ancora adrenalina dopo la vittoria e questo aiuta.buina squadra, crea tanto. Partita difficile come all’andata, squadra che gioca per far gol e attaccare”. Sulle possibilità ...

