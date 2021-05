Per Roma spunta Michetti, ma nessuno sa chi sia. Il nome dell’avvocato è circolato ieri ma è sembrata solo una boutade. Lunedì il vertice sulle Comunali (Di sabato 22 maggio 2021) Non è certo caratterizzata da segnali di distensione fra i due leader dei due maggiori partiti di centrodestra la vigilia di quello che dovrebbe essere il vertice decisivo, il primo vis à vis dopo tre mesi – che peraltro sancì la scelta di Lega e FI di appoggiare l’esecutivo Draghi e quella opposta di FdI di stare all’opposizione – per decidere i candidati comuni da schierare nelle grandi città al voto in autunno. Quella di ieri è stata l’ennesima giornata di frecciate fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, impegnati in un difficile gioco di potere sul Copaisr, che ormai sta diventando un vero e proprio terreno di scontro tutto politico fra i due, ma non solo. I sondaggi continuano a registrare da una parte l’ascesa di FdI e parallelamente il declino della Lega, tant’è che alla domanda sul temuto sorpasso, il leader del Carroccio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 maggio 2021) Non è certo caratterizzata da segnali di distensione fra i due leader dei due maggiori partiti di centrodestra la vigilia di quello che dovrebbe essere ildecisivo, il primo vis à vis dopo tre mesi – che peraltro sancì la scelta di Lega e FI di appoggiare l’esecutivo Draghi e quella opposta di FdI di stare all’opposizione – per decidere i candidati comuni da schierare nelle grandi città al voto in autunno. Quella diè stata l’ennesima giornata di frecciate fra Matteo Salvini e Giorgia Meloni, impegnati in un difficile gioco di potere sul Copaisr, che ormai sta diventando un vero e proprio terreno di scontro tutto politico fra i due, ma non. I sondaggi continuano a registrare da una parte l’ascesa di FdI e parallelamente il declino della Lega, tant’è che alla domanda sul temuto sorpasso, il leader del Carroccio ...

