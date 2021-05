Nikolai Danielsen | chi è il nuovo fidanzato presunto di Emma Marrone?

Leggi su puglia24news

(Di sabato 22 maggio 2021)è un modello, e negli ultimi mesi il suo nome è accostato a quello di, famosissima cantante e di enorme successo. Secondo molti il ragazza sarebbe ildella cantante. Lei oggi, sabato 22 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui e sul loroamore.è un modello ed ex campione di kickboxing. Lui è nato nel 1991 a Nettory, in Norvegia ed ha trent’anni. Lui è un modello professionista, molto noto nel suo ambiente ed ha sfilato e sfila per i brands di modi più importanti. Inoltre il modello è stato protagonista di numerose campagne ...