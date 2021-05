Meteo Roma del 22-05-2021 ore 06 | 10

(Di sabato 22 maggio 2021)venerdì trovato in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord molte nubi con precipitazioni sparse piaciuto Sul delta del Po Al pomeriggio si rinnovano instabilità diffusa e assenza di precipitazioni sull’emilia-gna in serata avremo ancora pioggia e specie sui settori Alpini variabilità asciutta al centro tempo in prevalenza asciutto nel corso della giornata al mattino qualche pioviggine sulla Toscana e altrove poco numeroso al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare per Lazio Abruzzo Umbria e marche in serata cieli sereni o poco nuvolosi tra Lazio e Abruzzo ancora qualche pioggia sulla Toscana al sud giornata all’insegna della stabilità alla meridione al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori poco nuvoloso tra Campania e Molise pomeriggio ancora soleggiato con molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

