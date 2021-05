Meteo con MALTEMPO in avvio di settimana, poi nuovi scenari in vista (Di sabato 22 maggio 2021) L’Italia è divisa fra le piogge e l’anticiclone africano in questo weekend, con temperature in netta risalita al Sud. Le regioni settentrionali risentono essenzialmente dell’instabilità, dovuta al transito della coda di una perturbazione atlantica. L’attività temporalesca sarà più vivace sulle zone alpine e prealpine. Meteo un po’ instabile anche nell’ultima settimana di maggioIl fine settimana sarà nel complesso un po’ ambiguo, viste le nubi perlopiù innocue attese anche su parte del Centro-Sud. La sensazione dell’estate piena si avvertirà solo sulle estreme regioni meridionali, più direttamente sotto tiro del flusso di correnti in risalita dal Nord Africa. Ad inizio settimana le condizioni Meteo si deterioreranno ulteriormente, anche se non dappertutto. Un’intensa perturbazione, collegata ad una ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 22 maggio 2021) L’Italia è divisa fra le piogge e l’anticiclone africano in questo weekend, con temperature in netta risalita al Sud. Le regioni settentrionali risentono essenzialmente dell’instabilità, dovuta al transito della coda di una perturbazione atlantica. L’attività temporalesca sarà più vivace sulle zone alpine e prealpine.un po’ instabile anche nell’ultimadi maggioIl finesarà nel complesso un po’ ambiguo, viste le nubi perlopiù innocue attese anche su parte del Centro-Sud. La sensazione dell’estate piena si avvertirà solo sulle estreme regioni meridionali, più direttamente sotto tiro del flusso di correnti in risalita dal Nord Africa. Ad iniziole condizionisi deterioreranno ulteriormente, anche se non dappertutto. Un’intensa perturbazione, collegata ad una ...

Advertising

infoitinterno : METEO: Molte nubi al nord e su parte del centro con poche piogge, monta il CALDO al meridione! - Ultron65 : RT @iconaclima: #Buongiorno! ?? #Italia divisa in questo inizio di #weekend: da una parte il #caldoafricano, con temperature anche oltre i… - rides_bike : Previsionii meteo per domani. Ieri pomeriggio Cima Zoncolan mi aveva accolto con una nevicata, che si è poi trasfor… - ilmeteoit : iLMeteo e #SKY-Tg24 insieme per previsioni #PROFESSIONALI. Il #VIDEO con #Sara #Brusco - starkovfentomen : come fai a capire che c'è bel tempo con le tapparelle chiuse e senza guardare il meteo sul telefono? semplicemente… -