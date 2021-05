Mahmood: chi è, età carriera, fidanzato, da dove viene (Di sabato 22 maggio 2021) Mahmood è un cantante italiano di origini egiziane di grandissimo successo che piace molto al grande pubblico. Il cantante oggi, sabato 22 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Mahmood: chi è? Mahmood, il cui nome completo è Alessandro Mahmoud, il suo pseudonimo è una combinazione del suo cognome e della parola my mood. Il cantante è nato a Milano il 12 settembre 1992, ha 28 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Le sue origini sono egiziane. La sua infanzia è stata molto difficile perché è stato abbandonato dal padre. Lui ha studiato canto ed è sempre stato appassionato dei più grandi artisti italiani ed è anche appassionato di musica egiziana, patria di suo padre. Mahmood ha anche lavorato come ... Leggi su puglia24news (Di sabato 22 maggio 2021)è un cantante italiano di origini egiziane di grandissimo successo che piace molto al grande pubblico. Il cantante oggi, sabato 22 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.: chi è?, il cui nome completo è Alessandro Mahmoud, il suo pseudonimo è una combinazione del suo cognome e della parola my mood. Il cantante è nato a Milano il 12 settembre 1992, ha 28 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Le sue origini sono egiziane. La sua infanzia è stata molto difficile perché è stato abbandonato dal padre. Lui ha studiato canto ed è sempre stato appassionato dei più grandi artisti italiani ed è anche appassionato di musica egiziana, patria di suo padre.ha anche lavorato come ...

Advertising

robuttercup : Per chi non lo sapesse Mahmood ha girato il video tra le opere di Fiumara d’arte e nell’albergo “Atelier sul Mare”… - gengy00 : RT @mari_ali92: Mahmood nel 2019 vinse il premio per la miglior composizione, stavolta i Maneskin quello per il miglior testo. Anche quest’… - MariaclaraPra : @johndoe3578 @allonsygiu No, figurati... anche io non sapevo esistesse il premio di ieri e cercando chi l'avesse vi… - cuorelento : RT @mari_ali92: Mahmood nel 2019 vinse il premio per la miglior composizione, stavolta i Maneskin quello per il miglior testo. Anche quest’… - piccionecittad1 : RT @mari_ali92: Mahmood nel 2019 vinse il premio per la miglior composizione, stavolta i Maneskin quello per il miglior testo. Anche quest’… -