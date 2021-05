LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri ancora d’argento e Detti di bronzo negli 800! Occhio a Martinenghi (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.15: Ai 50 Hopkin, Heemsker, Seemanova 18.13: Si volta pagina dopo le grandi emozioni iniziali. C’è la finale dei 100 stile libero femminile. Al via Anderson (Gbr), Bro (Den), Kromowidjojo (Ned), Wattel (Fra), Heemskerk (Ned), Seemanova (Cze), Hopkin (Gbr), Coleman (Swe) 18.11. E’ stata una grande battaglia. Paltrinieri non è riuscito a mettere il solco fra sè e Romanchuk nella parte centrale di gara e oggi Romanchuk ha qualcosa di più in volata. L’ucraino chiude in 7’42?61, Paltrinieri è secondo in 7’43?62, Detti di bronzo in 7’46?10 18.10: Il finale di Romanchuk è micidiale, è lui il campione d’Europa ma è ARGENTO PER Paltrinieri E bronzo PER Detti! 18.10: Rmanchuk piazza il sorpasso ai ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.15: Ai 50 Hopkin, Heemsker, Seemanova 18.13: Si volta pagina dopo le grandi emozioni iniziali. C’è la finale dei 100 stile libero femminile. Al via Anderson (Gbr), Bro (Den), Kromowidjojo (Ned), Wattel (Fra), Heemskerk (Ned), Seemanova (Cze), Hopkin (Gbr), Coleman (Swe) 18.11. E’ stata una grande battaglia.non è riuscito a mettere il solco fra sè e Romanchuk nella parte centrale di gara e oggi Romanchuk ha qualcosa di più in volata. L’ucraino chiude in 7’42?61,è secondo in 7’43?62,diin 7’46?10 18.10: Il finale di Romanchuk è micidiale, è lui il campione d’Europa ma è ARGENTO PERPER! 18.10: Rmanchuk piazza il sorpasso ai ...

Advertising

RSIsport : ???????? Oggi alla RSI: ???? 18h00 Europei di nuoto, 6a giornata - sportface2016 : #Nuoto, Europei #Budapest 2021: segui il LIVE delle batterie della mattinata - infoitsport : LIVE - Nuoto, Europei Budapest 2021: batterie e finali sabato 22 maggio (DIRETTA) - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: mattinata c… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei 2021 in DIRETTA: Paltrinieri e Detti per il podio attesa per Benedetta Pilato e Martinenghi -… -