LIVE F1 | GP Monaco 2021 in DIRETTA | si parte | Leclerc e Sainz vogliono esaltare la Ferrari!

11.55 Il pilota peggio qualificato capace di vincere il GP di Monaco è stato Olivier Panis, che nella folle edizione del 1996 si impose partendo dalla 14ma posizione. Il francese è anche il solo ad aver primeggiato a Montecarlo scattando fuori dalla top-ten. 11.53 Come se non bastasse, dal 1986 in poi, il vincitore è scaturito dai primi tre qualificati per 33 volte su 34 (97,0%)! 11.52 Dal 2004 in poi, il poleman ha vinto 12 volte su 16, portando la percentuale di successo di chi scatta davanti a tutti al 75,0%! 11.51 Tutti sanno come a Montecarlo sia difficilissimo sorpassare. Infatti in 30 occasioni (45,5%) il vincitore è partito dalla pole position. Attenzione però, perché la situazione cambia radicalmente se si guarda ai tempi recenti…

