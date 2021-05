Lewandowski nella storia del calcio tedesco: 41 gol in campionato, superato il record di Gerd Muller (Di sabato 22 maggio 2021) Nessuno come lui, Robert Lewandowski ha segnato anche oggi nel 5-2 contro l’Augsburg al minuto 90 e ha superato il record di Gerd Muller raggiungendo quota 41 gol in Bundesliga. Sembrava, infatti, una partita maledetta quella di questo pomeriggio per Lewandowski, respinto per novanta minuti dal portiere dell’Augsburg Koubek, polacco come lui. Ma proprio nell’ultima azione della sfida, l’ex attaccante del Borussia Dortmund ha sfruttato una respinta corta del portiere avversario, scartandolo e depositando in rete il 5-2 finale, il suo quarantunesimo gol della stagione Bundesliga. L’attaccante polacco aveva raggiunto Gerd Muller in testa a a questa classifica, con quaranta gol messi a segno dopo la penultima giornata, ma la rete siglata oggi sigla un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Nessuno come lui, Robertha segnato anche oggi nel 5-2 contro l’Augsburg al minuto 90 e haildiraggiungendo quota 41 gol in Bundesliga. Sembrava, infatti, una partita maledetta quella di questo pomeriggio per, respinto per novanta minuti dal portiere dell’Augsburg Koubek, polacco come lui. Ma proprio nell’ultima azione della sfida, l’ex attaccante del Borussia Dortmund ha sfruttato una respinta corta del portiere avversario, scartandolo e depositando in rete il 5-2 finale, il suo quarantunesimo gol della stagione Bundesliga. L’attaccante polacco aveva raggiuntoin testa a a questa classifica, con quaranta gol messi a segno dopo la penultima giornata, ma la rete siglata oggi sigla un ...

