“Ho fatto la gaffe del secolo” La Toffanin e la ‘confusione’ d’amore di Mahmood

(Di sabato 22 maggio 2021) Ospite di Verissimo oggi. L’artista ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la madre e della sua situazione sentimentale, abbastanza in “confusione”, l’artista del momento, si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Silvia Toffanin imbarazza Mahmood: “ho fatto la gaffe del secolo” - #Silvia #Toffanin #imbarazza #Mahmood: - MondoGaio : @Robertoro80 Io ho fatto un altro discorso. Stavo commentando chi dice “toh Ranieri libero prendiamolo noi”. Anche… - emmevilla : @SignorErnesto @ricpuglisi @CristinaDragani @Marietto151 @fabiopirola83 @gianner Dai Erne’, sei a un passo dal bloc… - AldoSerfilippi : @LegaSalvini Letta ha fatto una gaffe da premio Nobel! - giuseppe1490 : Ma #antonellaattili ha fatto la gaffe? O era una gag!? @welikeduel @zdizoro @makkox #propagandalive #propagandaorkestra -

Ultime Notizie dalla rete : fatto gaffe

Il Fatto Quotidiano

Dongyu Qu, come riportano anche alcuni siti tra cui 'IlQuotidiano' e 'Libero', ha ... leggi anche l'articolo > G20, Draghi: "Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo rapidamente" Draghi,...... con cui ha vissuto una bellissima storia d'amore che hasognare gli italiani di almeno due generazioni. Al Bano, compleanno con Loredana Lecciso e foto hot/ Romina Power risposta e... La ...Ospite di Verissimo oggi Mahmood. L'artista ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la madre e della sua situazione sentimentale in "confusione" ...Silvia Toffanin anche oggi è stata la protagonista assoluta della nuova puntata di Verissimo adesso in onda con le lunghe.