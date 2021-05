Global Health Summit di Roma, Draghi: “Sospendiamo i brevetti” (Di sabato 22 maggio 2021) Si è tenuto ieri il Global Health Summit di Roma: parola chiave è combattere il Covid-19 con una campagna di vaccinazioni Globale e immediata, e prevenire la prossima pandemia, come sottolinea Ansa. Global Health Summit di Roma: campagna di vaccinazione immediata Il Global Health Summit si è tenuto a Roma ieri: a presiederlo Mario Draghi e Ursula Von der Leyen, che ha riunito i leader del G20, scienziati, organizzazioni internazionali e società civile attorno a un tavolo, sì ancora virtuale, per cercare di dare delle risposte reali, per la questione della redistribuzione solidale dei vaccini a disposizione del ricco Occidente a scapito dei Paesi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Si è tenuto ieri ildi: parola chiave è combattere il Covid-19 con una campagna di vaccinazionie e immediata, e prevenire la prossima pandemia, come sottolinea Ansa.di: campagna di vaccinazione immediata Ilsi è tenuto aieri: a presiederlo Marioe Ursula Von der Leyen, che ha riunito i leader del G20, scienziati, organizzazioni internazionali e società civile attorno a un tavolo, sì ancora virtuale, per cercare di dare delle risposte reali, per la questione della redistribuzione solidale dei vaccini a disposizione del ricco Occidente a scapito dei Paesi ...

