Gli slanci pindarici del professor Tomaso Montanari (Di sabato 22 maggio 2021) Si meravigliava Giuseppe Pontiggia che sorprendente nei tuttologi non è il fatto che si occupino di tutto, ma che sembrino avere il tempo per potersene occupare. E il professor Tomaso Montanari si interroga digitalmente proprio su tutto, dall’economia alla politica, dalla pandemia al fascismo, in slanci pindarici di cui tiene a darci continua testimonianza sui propri canali social. E vien quindi da chiedersi dove trovi il tempo per convegni, lezioni, tesi di laurea, burocrazia d’ateneo, e pubblicazioni, se a quanto pare sembra anche mancargli il tempo per rileggersi ciò che scrive prima di postarlo. Cinguetta infatti su Twitter, “ma che Mario Draghi – la sua storia, il suo curriculum, le sue responsabilità – incarnano l'idea stessa di ingiustizia sociale, di dominio dei ricchi su poveri, di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Si meravigliava Giuseppe Pontiggia che sorprendente nei tuttologi non è il fatto che si occupino di tutto, ma che sembrino avere il tempo per potersene occupare. E ilsi interroga digitalmente proprio su tutto, dall’economia alla politica, dalla pandemia al fascismo, indi cui tiene a darci continua testimonianza sui propri canali social. E vien quindi da chiedersi dove trovi il tempo per convegni, lezioni, tesi di laurea, burocrazia d’ateneo, e pubblicazioni, se a quanto pare sembra anche mancargli il tempo per rileggersi ciò che scrive prima di postarlo. Cinguetta infatti su Twitter, “ma che Mario Draghi – la sua storia, il suo curriculum, le sue responsabilità – incarnano l'idea stessa di ingiustizia sociale, di dominio dei ricchi su poveri, di ...

Advertising

ilgiornale : Un’opera storiograficamente accurata in cui si raccontano gli ultimi due anni di vita del poeta, oramai reso inoffe… - CharGuero : @SandroVeronesi Molte volte mi chiedo se la poesia al femminile sia meglio di quella al maschile. Emily Dickinson s… - SimoPagliarini_ : E Putin Putin occhio...che se non gli stai chino..te slanci in sovranista Te apre il culo -

Ultime Notizie dalla rete : Gli slanci All'Abbazia di Sulmona le mostre di pietro Guida e Giovanni Hajnal: ecco quando ... resi grazie al calibrato impiego di un segno che si fa aedo di accattivanti slanci emotivi e ... una defezione che gli consente di concentrarsi e focalizzarsi completamente su un nuovo ritorno al ...

Nuovo Teatro Verdi: la ripresa è nel segno della musica Tra gli altri Nir Kabaretti, direttore musicale della Santa Barbara Symphony, il violinista tedesco ... rappresentata per la prima volta all'Opéra - Comique di Parigi nel 1875, agli slanci emotivi e ...

"Il cattivo poeta", ultimi slanci di un D’Annunzio decadente ilGiornale.it Gli slanci pindarici del professor Tomaso Montanari Su Twitter si interroga su qualsiasi argomento, dalla pandemia al fascismo. Segno che oramai per lui sono più importanti le opinioni sui social dei titoli accademici (e della coniugazione dei verbi) ...

‘La prossima settimana:.. anche gli arbitri mangiano fagioli?’ La prossima settimana ... rubrica di cronaca, attualità e molto altro, sui fatti salienti della settimana. di Raffaello Milani Questa settimana mi è rimasto tra i pensieri un fatto piuttosto recente c ...

... resi grazie al calibrato impiego di un segno che si fa aedo di accattivantiemotivi e ... una defezione checonsente di concentrarsi e focalizzarsi completamente su un nuovo ritorno al ...Traaltri Nir Kabaretti, direttore musicale della Santa Barbara Symphony, il violinista tedesco ... rappresentata per la prima volta all'Opéra - Comique di Parigi nel 1875, agliemotivi e ...Su Twitter si interroga su qualsiasi argomento, dalla pandemia al fascismo. Segno che oramai per lui sono più importanti le opinioni sui social dei titoli accademici (e della coniugazione dei verbi) ...La prossima settimana ... rubrica di cronaca, attualità e molto altro, sui fatti salienti della settimana. di Raffaello Milani Questa settimana mi è rimasto tra i pensieri un fatto piuttosto recente c ...