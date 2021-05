F1 | Carlos Sainz | “Non sono contento | potevo essere pole Ho il passo per vincere la gara”

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021)ha realizzato il quarto tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, risultando battuto di due decimi e mezzo dal compagno di squadra Charles Leclerc, autore della miglior prestazione, ma vedendosi scavalcato per una manciata di millesimi sia da Max Verstappen che da Valtteri Bottas. Lo spagnolo non è quindi andato lontano dalla prima fila, ma dovrà accontentarsi di partire dalla seconda. Qualile sue sensazioni al termine della giornata odierna? Ecco quanto ha dichiarato a Sky Sport F1. “Penso che non possiamocontenti, neppure come squadra. Oggi potevamo fare primo e secondo senza problemi. Nonsoddisfatto. Avevamo il potenziale per chiudere un giro in 1’10”1 e 1’10”2 per fare lae non avere avuto l’opportunità di partire davanti a tutti non mi ...