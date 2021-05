Doyle | eccentrico autore del mistero e di Sherlock Holmes

(Di sabato 22 maggio 2021) “Dopo aver eliminato l’impossibile, ciò che resta, per improbabile che sia, deve essere la verità”. Le emblematiche parole di sir Arthur Conanaprono oggi, nell’anniversario della sua nascita avvenuta il 22 maggio 1859, il nostro articolo. Chi era? Il genere giallo e fantastico non hanno rivali in altri scrittori, forse, dicono alcuni, solo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Doyle eccentrico

La Repubblica

... Glee, Everything She Ever Wanted, Web Therapy, Un Natale di ghiaccio, Republic of, I misteri ... Marshall è un uomo, imbranato e sbadato in netto contrasto con il contesto dello ...Il brillante edinvestigatore spiega al suo amico e partner Dr. Watson, prossimo alle ... Rupert Graves, Leslie Caron, Gemma Clarke, Linda Delapina, Julian Fellowes, Tony, Susan Engel, ...Arthur Conan Doyle, l'eccentrico scrittore del giallo e del mistero, autore di Sherlock Holmes, nacque il 22 maggio 1859. Lo ricordate?