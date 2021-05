Dove vedere la partita tra Inter e Udinese in TV e streaming (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per Inter – Udinese, partita valida per la 38 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva. Dove vedere Inter Udinese: Sky o DAZN? La gara Inter Udinese del giorno 23 Maggio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00. Dove vedere Inter Udinese in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto pervalida per la 38 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti peril match ine quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.: Sky o DAZN? La garadel giorno 23 Maggio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15:00.in TV Da quest’anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro ...

