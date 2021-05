Deddy e Rosa, problemi dopo Amici? Fan in lacrime (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le coppie più seguite ed amate dell’ultima edizione di Amici, quella formata da Deddy e Rosa: tra i fan monta l’ansia, di cosa si tratta? Tutti gli appassionati di Amici Di Maria De Filippi hanno avuto modo di appassionarsi non solo ai percorsi ma anche alle storie e ai legami tra i concorrenti, tra Leggi su youmovies (Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tra le coppie più seguite ed amate dell’ultima edizione di, quella formata da: tra i fan monta l’ansia, di cosa si tratta? Tutti gli appassionati diDi Maria De Filippi hanno avuto modo di appassionarsi non solo ai percorsi ma anche alle storie e ai legami tra i concorrenti, tra

Advertising

elenazille : RT @Delena46169552: Che poi FALSO TI SEI PIANTONATO IN CAMERA SUA DA MARZO FIN QUANDO IL TUO AMICO DEDDY NON HA FATTO FUORI ROSA E MARTINA… - Delena46169552 : Che poi FALSO TI SEI PIANTONATO IN CAMERA SUA DA MARZO FIN QUANDO IL TUO AMICO DEDDY NON HA FATTO FUORI ROSA E MART… - carmengiuu : @spebchia la fanpage di deddy e rosa aveva inteso ‘sfondi con rosa’ quindi rosa persona e non il colore - Elisa60388018 : RT @pakitothebest: @soloorose ECCO IL MOTIVO DELLA ROTTURA DEDDY ROSA, C'È ENULA IN MEZZO ???? - giadakappaa : RT @chiamatemiire_: ma voi vi ricordate quando eravamo convinte che rosa e deddy sarebbero durati tantissimo fuori ad amici e avevamo paura… -