Cristiano Lucarelli si commuove | altro trionfo con la Ternana

Advertising

IlTelegrafo : Cristiano Lucarelli, livornese vincente: la sua Ternana conquista anche la Supercoppa - sircertaldismo : @FABI0TRP2punt0 @Luca100celleASR Che cazzo je vo di a Cristiano Lucarelli 24 gol con il Livorno - FABI0TRP2punt0 : @Luca100celleASR Pure cristiano lucarelli ?????????? - 29luglio1971 : RT @tabellamercatob: Supercoppa #SerieC tra neo-promosse in #SerieB (oltre al #Como) Alle 15.00 #Derby umbro #TernanaPerugia, in diretta su… - tabellamercatob : Supercoppa #SerieC tra neo-promosse in #SerieB (oltre al #Como) Alle 15.00 #Derby umbro #TernanaPerugia, in diretta… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Lucarelli

Lo ha dichiarato il tecnico della Ternana ,, dopo il match con il Perugia che ha consegnato ai rossoverdi la Supercoppa di Serie C : "Ricreare un gruppo come questo, che non ho ...Un risultato, quello di oggi, che si aggiunge al 3 - 0 contro Como (girone A) che la squadra diaveva conquistato una settimana fa nel triangolare. Eppure il match era partito in ...Il tecnico rossoverde commenta a caldo la vittoria del derby e della Supercoppa: “Sarà difficile ricreare un gruppo come questo, ma non tutti possono fare la B” Un altro trofeo portato a casa, per di ...La Ternana di Cristiano Lucarelli non fa sconti nemmeno nella Supercoppa di Serie C: 1-0 al Perugia e secondo trofeo stagionale conquistato.