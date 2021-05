“Cripta Mussolini riapre a Predappio”, famiglia divisa (Di sabato 22 maggio 2021) “Ormai ci siamo abituati. La Cripta riapre e partono le polemiche, che ritengo sterili e poi non sono una grande novità”. Così all’Adnkronos Roberto Canali, sindaco di Predappio, dove domani è in programma la riapertura della Cripta di Mussolini, chiusa per lavori di restauro nel 2017. “So che in questi anni di chiusura si erano, forse, create delle aspettative – ha detto ancora Canali – ma credo che rimarrà aperta tutti i giorni o comunque con una certa continuità. Poi non se ne parlerà più, scemeranno anche le polemiche. D’altronde nel bene o nel male fa parte della storia”. “Non mi pare siano previste manifestazioni di alcun genere, non ho informazioni al riguardo. E poi con le norme anti contagio ancora in vigore serve attenzione. – evidenzia Canali – Mentre per il paese questa riapertura è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) “Ormai ci siamo abituati. Lae partono le polemiche, che ritengo sterili e poi non sono una grande novità”. Così all’Adnkronos Roberto Canali, sindaco di, dove domani è in programma la riapertura delladi, chiusa per lavori di restauro nel 2017. “So che in questi anni di chiusura si erano, forse, create delle aspettative – ha detto ancora Canali – ma credo che rimarrà aperta tutti i giorni o comunque con una certa continuità. Poi non se ne parlerà più, scemeranno anche le polemiche. D’altronde nel bene o nel male fa parte della storia”. “Non mi pare siano previste manifestazioni di alcun genere, non ho informazioni al riguardo. E poi con le norme anti contagio ancora in vigore serve attenzione. – evidenzia Canali – Mentre per il paese questa riapertura è ...

