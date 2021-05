Calabria, De Magistris dice no a primarie: ci si conta al voto (Di sabato 22 maggio 2021) "Ho letto l'appello dell'onorevole Nesci del Movimento 5 Stelle di partecipazione alle primarie, che mi chiede di dare conto delle nostre posizioni. E' un tema che non si pone: noi non partecipiamo al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 maggio 2021) "Ho letto l'appello dell'onorevole Nesci del Movimento 5 Stelle di partecipazione alle, che mi chiede di dare conto delle nostre posizioni. E' un tema che non si pone: noi non partecipiamo al ...

sissiisissi2 : RT @Simone98RC: @the_highsparrow Non servono primarie in Calabria. De Magistris porta avanti un ambizioso progetto politico con tutte le fo… - Simone98RC : @the_highsparrow Non servono primarie in Calabria. De Magistris porta avanti un ambizioso progetto politico con tut… - lametino : De Magistris su appello Nesci: ”Non partecipo al patto Pd-M5s” - - Luciano777777 : Elezioni #Calabria, de #Magistris gela #Nesci: «#Primarie? Non se ne parla, patto Pd-M5s non ci interessa» - AntonioTolome10 : RT @LaCnews24: Elezioni Calabria, de Magistris gela Nesci: ''Primarie? Non se ne parla, patto Pd-M5s non ci interessa'' #calabrianotizie #n… -