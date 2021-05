Uomini e Donne: Roberta Di Padua torna a smentire le dichiarazioni di Riccardo (Di venerdì 21 maggio 2021) La settimana di Uomini e Donne è quasi giunta al termine, ma le rivelazioni che Riccardo Guarnieri ha fatto qualche giorno fa nello studio stanno continuando a far parlare molti. L'ex cavaliere ha infatti accusato in maniera molto pesante l'ex fidanzata Roberta Di Padua raccontando che lei gli avrebbe chiesto di restare nello show più tempo del necessario solo per ottenere maggiore visibilità sui social. Durante la puntata andata in onda all'inizio di questa settimana Riccardo si è scagliato non solo contro Roberta, ma anche contro Ida e Armando scatenando il caos in studio. Roberta Di Padua ha voluto chiarire alcune cose sulla vicenda rilasciando un'intervista a Uomini e Donne Magazine. Scopriamo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 maggio 2021) La settimana diè quasi giunta al termine, ma le rivelazioni cheGuarnieri ha fatto qualche giorno fa nello studio stanno continuando a far parlare molti. L'ex cavaliere ha infatti accusato in maniera molto pesante l'ex fidanzataDiraccontando che lei gli avrebbe chiesto di restare nello show più tempo del necessario solo per ottenere maggiore visibilità sui social. Durante la puntata andata in onda all'inizio di questa settimanasi è scagliato non solo contro, ma anche contro Ida e Armando scatenando il caos in studio.Diha voluto chiarire alcune cose sulla vicenda rilasciando un'intervista aMagazine. Scopriamo ...

Advertising

graziano_delrio : C’era uno stato di necessità evidente: salvare vite umane. Non lo dice più solo la nostra solidarietà alle vicende… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - PiazzapulitaLA7 : Spero che tutti gli uomini che mi hanno scritto privatamente per esprimere il loro sostegno partecipino nel corregg… - Letargo6 : ALTRE DONNE IN TUTTE LE ISTITUZIONI,LO IMPONGONO SIA USA CHE EU ALLA NOSTRA ITALIA NON PIU' SOVRANA, VISTI I RISULT… - ras4homon : @soupetta attento che il ddl zan ti manda in carcere per discriminazione verso le donne attratte dagli uomini -